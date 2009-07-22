«Оболонь» звернулася за допомогою до уряду

Компанія «Оболонь» звернулася до Першого віце-прем`єр-міністра України Олександра Турчинова з проханням посприяти вирішенню проблемної ситуації щодо експорту своєї продукції на територію Республіки Білорусь.

Як повідомили УНІАН в прес-службі компанії, в офіційному листі йдеться про те, що останнім часом ЗАТ «Оболонь» відчуває негативне ставлення до експорту продукції зі сторони Білорусі. Зокрема, це стосується пива «Оболонь Світле», доповненого фантазійною назвою «Вогнегасник».

У листі зазначають, що наразі фіскальні органи Республіки Білорусь здійснюють вилучення цього пива з торговельних мереж країни з подальшим накладенням штрафних санкцій. Приводом для такого заходу стало звинувачення Білоруського державного інституту метрології про начебто несертифікований ввіз та реалізацію зазначеного продукту на території Білорусі.

ЗАТ «Оболонь» надало аргументовані пояснення щодо цієї ситуації, в яких зазначено, що на всю продукцію компанія має міжнародні та українські сертифікати відповідності.

Компанія «Оболонь» звертається до Першого віце-прем`єр-міністра України, який очолює українську частину міжурядової українсько-білоруської комісії з питань торгово-економічного співробітництва, з проханням втрутитись у вирішення зазначеної проблеми, призначивши невідкладне проведення українсько-білоруських консультацій на рівні відповідних міністерств, а також ініціювати розгляд питання незастосування штрафних санкцій з боку білоруської сторони до імпортера продукції ЗАТ «Оболонь».

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.