Найдорожчі фаст-фуди в Дубліні

Дослідницька фірма "Мерсер" склала список 20 міст світу, найбільш відвідуваних туристами, в яких найдорожчі страви швидкого харчування.

Як виявилось, найдорожчий стандартний набір "гамбургер - картопля фрі - кола" в ірландському Дубліні. Тут мандрівник повинен буде заплатити за нього 9 доларів 16 центів. На другому місці опинився Амстердам, де швидко перекусити можна за 7,88 долара. Третє та четверте місця поділили Париж і Брюссель, де гамбургер з картоплею і напоєм коштує 7 доларів 43 центи.

Далі - Рим і Мадрид. Там порція фаст-фуда обійдеться в 7,3 і в 7,05 долара відповідно. Всього на 1 цент дешевше, ніж в іспанській столиці, виявилася швидка їжа в Токіо та в Берліні. В Афінах підкріпитися можна за 6,66 долара. Замикає десятку канадський Ванкувер (6,07 долара).

На 11-му місці опинилося найбільше місто США Нью-Йорк (5,99 долара). Москва розташувалася на 17-й сходинці між австралійським Сіднеєм (4,19 долара) і Варшавою (3,86 долара). У російській столиці мандрівник може пообідати гамбургером і картоплею, запивши це газованою водою, за 3 долари 95 центів.

Найдешевші фаст-фуд в Пекіні (3,44 долара) і південноафриканському Йоханнесбурзі (2,5 долара).

ІТАР-ТАРС