У Кіровоградській області індекс споживчих цін в червні склав 100,9%

Індекс споживчих цін в Кіровоградській області в червні цього року, в порівнянні з травнем, склав 100,9%, з початку року – 107% (в Україні, відповідно, 101,1% і 108,6%).

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики області.

Ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в червні цього року піднялися на 0,2%. Збільшилися ціни на цукор (на 3,6%). На 0,8–2,9% подорожчали безалкогольні напої, м`ясо птиці, маргарин та інші рослинні жири, кондитерські вироби з цукру, консервоване молоко, фрукти, овочі, харчовий лід і морозиво, шоколад, яйця.

На 0,2–3,2% знизилися ціни на рибу, яловичину, свинину, деякі продукти харчування, кондитерські вироби з муки, консервовані та перероблені види м`яса, рис, сир, масло, соняшникову олію, кисломолочну продукцію, молоко.

Алкогольні напої і тютюнові вироби подорожчали на 12,2%.

Підвищення цін на транспортні послуги загалом на 2,6% обумовлено подорожчанням палива і масел (на 8,6%), вартості перевезень залізничним пасажирським транспортом (на 11,3%).

Крім того, на 0,5–1,5% подорожчали послуги охорони здоров`я, ресторанів і готелів, різні товари та послуги пошти і зв`язку.

Водночас, на 0,1–0,9% подешевшали одяг і взуття, предмети домашнього вжитку, побутова техніка, вартість житла, послуги відпочинку і культури.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ, послуги освіти залишилися без змін.