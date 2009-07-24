Сьогодні у Львові Свято морозива

Як повідомляє сайт Львівської міської ради, сьогодні вперше у Львові відбувається Свято морозива «Лімо-льодовиковий період».

Для юних мешканців міста організують зустріч з представником Львівського холодокомбінату, під час якої вони дізнаються про процес виготовлення морозива. Також маленьким ласунам розкажуть історію виникнення «крижаного задоволення».

Окрім цього, учасники свята візьмуть участь у грі-вікторині та в конкурсі малюнків. Під час музичних хвилинок дітей розважатимуть веселі пінгвіни. Завершиться свято дегустацією львівського морозива.

Свято відбудеться у Центральній дитячій бібліотеці, що знаходиться на вул. Окуневського, 3, о 12.00.