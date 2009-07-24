УНП закликає українців не купувати іноземні м’ясопродукти

«Українська народна партія закликає українців підтримати програму «Купуй українське», відмовившись купувати іноземні м’ясопродукти, що переважно надходять в Україну контрабандою, без необхідного маркування та перевірки санепідемстанцією», - заявив народний депутат України, голова Житомирської обласної організації Української народної партії Андрій ДАВИДЕНКО. Повідомляє прес-служба УНП. За його словами, українці мають купувати м`ясо та м’ясопродукти, лише коли продавець продемонструє документ, який засвідчує їхнє виробництво в Україні. Так політик прокоментував заяву Управління у справах захисту прав споживачів, яке закликало українських покупців не купувати немаркованих м’ясопродуктів з Польщі.

«Українці таким чином не лише підтримають вітчизняного товаровиробника, а й врятують власне здоров’я, а, подекуди, й життя, - коментує ситуацію політик. - Адже більша частина м’ясопродуктів, які завозяться з Польщі, виготовляється із туш хворих тварин, що підтверджує Управління із захисту справ споживачів».

Він повідомив, що «УНП планує звернутися до Державної митної служби з вимогою перекрити канали контрабандного завезення польських м’ясопродуктів». За словами А.ДАВИДЕНКА, «в прикордонних польських воєводствах нині працюють м’ясокомбінати, що виготовляють продукцію виключно для ввезення в Україну». «Якість цих м’ясопродуктів не йде ні в яке порівняння з тими, що виготовлені для внутрішнього польського ринку», - повідомив політик.