Єврокомісія просуває продукцію села на ринок

Єврокомісія витратить майже 28 млн. євро на промоцію сільськогосподарської продукції.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, Єврокомісія схвалила 16 програм для 12-ти країн-членів ЄС – Австрії, Бельгії, Фінляндії, Франції, Греції, Італії, Люксембургу, Латвії, Нідерландів, Португалії, Іспанії та Великої Британії – щодо розповсюдження інформації та сприяння продажу продуктів у Євросоюзі.

Загальний бюджет цих програм, що триватимуть від одного до трьох років, становитиме 62,1 млн. євро, внесок Єврокомісії – 27,8 млн. євро.

Програми стосуються продуктів органічного походження, молокопродуктів, м’яса, вина, овочів та фруктів, оливкової олії, меду і квітів.

Програми зі сприяння продажу продуктів сільського господарства у ЄС працюють з 2008 року, після того, як 17 грудня 2007 року Рада ЄС внесла зміни до чинного законодавства Євросоюзу, якими, зокрема, і передбачила можливість використання бюджетних коштів ЄС на просування продукції на ринок. Відповідно до цього законодавства, Євросоюз фінансує до 50% видатків на програми просування.