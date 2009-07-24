Харків'яни незадоволені діяльністю влади всіх рівнів

Більшість харків`ян негативно оцінює роботу органів влади в умовах кризи. Про це УНІАН повідомили в Харківському філіалі Інституту проблем управління ім. Горшеніна з посиланням на результати проведеного соціологічного опитування.

Зокрема, за результатами опитування, діяльність Президента України Віктора ЮЩЕНКА негативно оцінили 84,3% респондентів. Позитивну оцінку його діяльності дали лише 4,1% опитаних (у грудні 2008 р. - 85,2% і 3,6%, відповідно).

Роботу Верховної Ради негативно оцінили 83,4% опитаних харків`ян (у грудні - 82,5%). І лише 2,9% респондентів влаштовують депутати.

Діяльність прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО не подобається 79% респондентів. 12,2% вважають, що Ю.ТИМОШЕНКО добре справляється зі своїми обов`язками (у грудні - 77,3% і 10,9% відповідно).

Роботу голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, Національного банку України і уряду респонденти також оцінюють переважно негативно - 67,5%, 73,3% і 76,6% опитаних відповідно.

При цьому лише кожний четвертий харків`янин (24,7%) задоволений роботою мера Михайла ДОБКІНА. А 60,3% респондентів вважають, що він працює погано (у грудні - 22,2% і 59,8% відповідно).

Діяльність губернатора області Арсена АВАКОВА позитивно оцінили 16,2% опитаних. А 62,9% респондентів вважають, що він не справляється зі своїми обов`язками (у грудні - 15% і 57,6% відповідно).

Довідка УНІАН. Експрес-опитування проводилося 16-17 липня в місцях масового скупчення харків`ян. Всього було опитано 600 жителів Харкова віком від 18 років.