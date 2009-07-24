У Львові стартував екологічний освітній проект

14:00, 24 липня 2009
Права споживачів
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На черзі – інші області

У Львові розпочався дворічний українсько-голландський проект екологічного спрямування «Перші проліски». Як повідомляє сайт Львівської міської ради, його учасниками з української сторони є Франківська районна адміністрація Львова та шість освітніх закладів району: ЛСШ «Надія», СЗШ «Школа радості», СЗШ «Джерельце», НВК «Малюк», ДНЗ №№ 37, 134. З боку Нідерландів у ньому бере участь «Центр сталого розвитку».

«Перші проліски» – це міжнародний освітній проект з екологічної освіти, що передбачає впровадження основ сталого розвитку в практику навчально-виховної роботи дошкільних навчальних закладів та шкіл України», - розповіла начальник відділу освіти Франківської РА Оксана ДАНИЛЕНКО.

У червні львівська делегація в рамках проекту відвідала Нідерланди. Тоді голландська сторона презентувала кілька навчальних закладів, екологічний центр та організувала зустріч з освітянами.

Цього тижня делегація з Нідерландів перебуває у Львові, щоб продовжити знайомитись з пілотними навчальними закладами, відкоригувати план роботи на цей рік та обговорити програму візиту керівників пілотних закладів до Нідерландів у вересні цього року.

«Мета проекту - обмін досвідом. Передбачалося, що досвідом ділитимемось ми, але мушу сказати, що багато цікавого ми можемо запозичити від наших українських колег. У нас екологічна освіта впроваджена як окремий курс, тоді як у львівських садочках вона є інтегрованою. Як я сказав, я вражений тим, що вже було зроблено. Наприклад, на подвір’ї цього садочку вже започатковано екологічний сад, де вирощуються овочі і фрукти. Діти бачать, як їх треба вирощувати і вчаться берегти природу», - зауважив контент-менеджер проекту «Перші проліски» Рууд МАРШАЛ (Нідерланди).

Проект «Перші проліски» стартував у Франківському районі м. Львова з подальшим охопленням шкільних установ Львова та Львівської області. Другий етап проекту передбачає залучення шкіл Вінницької, Волинської, Закарпатської Луганської, Тернопільської, Сумської, Харківської, Черкаської, Чернівецької областей та АР Крим.

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