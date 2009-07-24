У столиці з’явився муніципальний річковий трамвай

Від сьогодні у столиці з причалу №10 Річкового вокзалу почав курсувати альтернативний вид громадського пасажирського транспорту – муніципальний річковий трамвай. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Першими пасажирами нового виду транспорту стали представники засобів масової інформації та столичної влади. Символічну стрічку на знак початку курсування річкового трамваю перерізав перший заступник голови КМДА Денис БАСС.

За його словами, річковий трамвай покращить транспортне сполучення між лівим та правим берегами Дніпра. Тепер мешканці цих районів, оминаючи затори на мостах через Дніпро у години «пік», зможуть дістатися досить комфортно і зручно з одного берега на інший за 25-30 хвилин.

Найближчим часом влада Києва планує відкрити 2 станції у напрямку Оболоні та Русанівських садів, сказав Д.БАСС. За його словами, це пілотний проект, тому в подальшому, враховуючи побажання і пропозиції киян, до розкладу руху та маршрутів можуть бути внесені зміни. Звернення фіксуватиме Служба допомоги мера киянам за телефоном: 15-51.

Вартість квитка - 10 гривень, в залежності від пасажиропотоку влада столиці обіцяє розглянути можливість зниження ціни проїзду. При цьому прес-служба КМДА наводить приклади, що вартість одного квитка на річковий трамвай у Москві становить в гривневому еквіваленті 100 грн., у Санкт-Петербурзі – 40-60 грн., Будапешті та Парижі – 34 грн., Амстердамі – 110 грн., а у Лондоні – 150-450 грн.

"Для усіх пільговиків проїзд буде безкоштовний. При необхідності будемо запускати додаткові судна", - зазначив Д.БАСС.

Він повідомив, що теплоходи курсуватимуть в робочі дні у ранкові та вечірні години «пік». Перший маршрут проходить через три станції: «Причал №10» (Поштова площа) – «Міст «Метро» (станція метро «Дніпро») – причал «Березняки».

Вранці річковий трамвай курсуватиме за маршрутом: о 7:00 відправлення з «10 причалу» (станція метро «Поштова площа», Річковий вокзал) до станції «Березняки» (причал поблизу мосту ім. Патона); о 7:40 - від станції «Берзняки» до «Мосту Метро», від «Мосту метро» до «Поштової площі».

Ввечері о 18:00 та о 19:00 трамвай відправлятиметься за маршрутом «Поштова площа», причал №10 – «Міст Метро» – станція «Березняки». О 19:20 та о 20:00 курсуватиме за маршрутом «Березняки» – «Поштова площа».