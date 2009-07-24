На Тернопільщині збудують пам’ятник заробітчанам

В Івано-Франківську під опікою Пастерально-місійного відділу УГКЦ за участі виконавчого секретаря о.Василя Поточняка у Молодіжному християнському центрі імені Дона Боско відбулася зустріч трудових мігрантів Прикарпаття, Львівщини і Тернопілля, які обговорювали можливість спорудження пам’ятника заробітчанам у Марійському духовному центрі Зарваницької Матері Божої.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам співзасновник Спільноти заробітчан в Італії «Пієта» Ігор ЛАЗОРИШИН. За його словами, освячення місця під майбутній пам’ятник відбудеться 17 серпня, після завершення 10-денної пішої прощі заробітчан та їхніх родин від Самбора (Львівська обл.) до Зарваниці (Тернопільська обл.).

Макет майбутнього пам’ятника представив учасникам зустрічі автор проекту Андрій ПИЛИПІВ з селища Рожнятів Івано-Франківської області. Стрижнева тема монументу: родина (батько, мати, дитина). Пам’ятник буде виготовлено у металі.

На зустрічі трудових мігрантів була представлена також книга Оксани ПРОНЮК «Під арками» – художньо-документальний твір про життя земляків-заробітчан в Болоньї (Італія) 2003-2006 рр.

На Прикарпатті проща заробітчан пройде за маршрутом від міста Болехова до села Крилоса Галицького району.