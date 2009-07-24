Стартував новий сезон футбольних заставок

За традицією вболівальників, новий футбольний сезон не обійдеться без пива. З 23 липня в ефірі українського телебачення стартувала серія футбольних заставок від ТМ «Оболонь». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

«Продовження футбольної серії роликів побудовано на вже відомому постулаті: дивитися футбол без пива «Оболонь» - неправильно! Нове оригінальне трактування цієї істини створене спеціально до початку футбольного сезону 2009/2010», - каже директор з продажу та маркетингу ЗАТ «Оболонь» Олена ГАРБАРЧУК.

Головна ідея роликів полягає в тому, що футбол стає футболом тільки з пивом «Оболонь».

Відеоролики можна переглянути за посиланнями: «Балет», «Німе кіно», «Боулінг».

Зазначається, що згідно з результатами дослідження, які проводила компанія ТNS Україна в 2008 році, 31,5% споживачів пива, які вважають себе футбольними вболівальниками, найчастіше п`ють «Оболонь». Цей показник є найбільшим серед пивних марок в Україні.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України. Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.