На Волині викрили міні-завод з виготовлення фальсифікованої горілки

Волинські податківці викрили підпільний міні-завод з виготовлення фальсифікованої горілки.

Про це УНІАН повідомили в Державній податковій адміністрації у Волинській області, зазначивши, що проти лучанки, яка курувала діяльність такого підприємства, порушено кримінальну справу.

За даними податківців, під час операції вилучили 370 пляшок готової до реалізації горілки-фальсифікату, 140 літрів етилового спирту, що призначався для виготовлення кустарним способом алкогольних напоїв, більше 60 літрів горілки-фальсифікату у пластмасових ємностях, півтисячі корків та майже 900 фальшивих акцизних марок.

Слідчий відділу податкової міліції ДПА у Волинській області Руслан БАЙКЕВИЧ повідомив, що „вилучені під час обшуку у помешканні громадянки рідини, за висновками експертів, не що інше, як водно-спиртові суміші, які за фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам Держстандарту до горілок, і можуть бути небезпечними для життя та здоров’я громадян”. “Спирт сумнівного походження, з якого виготовлявся горілчаний товар, теж був не кращої якості”, - додав Р.БАЙКЕВИЧ.