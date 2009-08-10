Roshen відкрив новий фірмовий супермаркет у Києві

Кондитерська корпорація «Roshen», один з найбільших національних виробників кондитерських виробів, відкрила другий фірмовий супермаркет в Києві на вул. Старовокзальна, 21. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Загальна площа магазину, третину якої відведено під складські приміщення, складає 900 кв. м. У супермаркеті працює 7 кас, а також 4 людини допомагають покупцям у залі.

У магазині представлений весь асортимент продукції, яку виробляє корпорація, включаючи всю шоколадну, бісквітну, карамелеву, желейну та вафельну продукцію.

Довідка УНІАН. Кондитерська корпорація „Roshen” володіє Київською, Вінницькою, Кременчуцькою та Маріупольською кондфабриками в Україні, а також Ліпецкою кондфабрикою "Ліконф" у Росії та Клайпедською «Klaipedos konditerija» в Литві. Асортимент продукції нараховує понад 200 видів цукерок, шоколаду, карамелі, печива, вафель, мармеладу та тортів. Загальний обсяг виробництва 350 тисяч тонн на рік.

За 2008 рік „Roshen" збільшила реалізацію власної продукції на 31% або на 201,145 млн. дол., порівняно з показником 2007 року, - до 850 млн. дол. Частка виробництва корпорації „Roshen” на українському ринку складає 25%.