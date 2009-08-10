У Львові відбудеться «Свято хліба»

16 серпня у Львові буде проходити «Свято хліба».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, свято ініційоване Гільдією приватних пекарів та кондитерів Львівщини проходить вже п‘ятий рік поспіль і цього року відбудеться в Музеї народної архітектури та побуту на Чернечій горі у Львові.

У рамках заходу відправлять Божественну літургію в історичній церкві села Кривки, що знаходиться на території Музею народної архітектури та побуту. У програмі святкувань – виставки-продаж хлібобулочної та кондитерської продукції, дегустація новинок хлібобулочних виробів відомих виробників, концертні виступи художніх колективів та народні гуляння за участю мистецьких колективів і артистів Львівщини.

У святі візьмуть участь провідні хлібопекарські та кондитерські підприємства Львівської та Рівненської областей, зокрема, ТМ «Просто добрий хліб», ТзОВ «Галицька здоба», ТзОВ «Гал Дар», ВАТ «Концерн «Хлібпром», ТМ «Рум’янець», ПП «Бекерай», ТМ «Розаліні».