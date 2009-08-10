У Києві в відкрили територію для пікніку в парку «Виноградар»

У Києві реалізують програму «Пікнік» - відкрили першу територію відпочинку у лісопарковій зоні «Виноградар».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, програма «Пікнік» затверджена в рамках підготовки столиці до проведення футбольного чемпіонату Євро-2012.

«Пікнік – це традиційна європейська форма дозвілля на свіжому повітрі. Не всі кияни мають можливість виїхати за місто для відпочинку влітку, тому столична влада спрямувала зусилля на пошук альтернативного виду відпочинку – корисного та загальнодоступного. Ми скористалися європейським досвідом і почали впроваджувати експериментальну програму «Пікнік», – розповів на відкритті перший заступник голови КМДА Денис БАСС.

Першим кроком столичної влади у реалізації програми «Пікнік» стало облаштування на території площею 154 га зони «Виноградар» для комфортного відпочинку киян та гостей столиці. Відтепер до послуг 130 тис. мешканців мікрорайону Виноградар облаштовано спеціальний паркувальний майданчик на 20 автомобілів, 10 місць для приготування барбекю, спеціальні навіси, столи та лави. Крім того, забезпечено централізоване вивезення сміття.

За словами Д.БАССА, значну увагу приділили організації дитячого відпочинку. В парку встановили сучасний дитячий майданчик та зручні «лісові меблі».

Перший заступник голови КМДА також повідомив, що цього року планують відкрити ще 5 таких зон відпочинку. А в 2010 році, до початку сезону, облаштувати близько 15 таких місць для пікніків.

Як зазначив Д.БАСС, ця програма впроваджуватиметься у парках, що перебувають в управлінні «Київзеленбуду» - парк «Дружби народів», Гідропарк та парк «Партизанської слави».