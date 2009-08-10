Податківці вилучили майже 700 кг кавунів сумнівної якості
Співробітники податкової міліції Святошинського району Києва під час проведення профілактичних заходів із відпрацювання суб’єктів підприємницької діяльності, які займаються роздрібною торгівлею на території району, встановили порушення, пов’язані з реалізацією баштанних культур (кавунів).
Про це УНІАН повідомили у ДПА у Києві.
Так, уродженець Азербайджану, водночас, приватний підприємець Святошинського району, займався реалізацію кавунів, привезених до Києва з Херсону. Під час перевірки з’ясували, що у продавця відсутні будь-які дозвільні документи на торгівлю, а на саму продукцію – сертифікати відповідності.
У результаті проведеної перевірки вилучили продукцію загальною вагою 677 кг. На сьогодні податковою міліцією відпрацьовуються канали постачання херсонських кавунів до Києва.