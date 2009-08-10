У Британії дозволили повертатися до королеви спиною

Британська монархія позбулася однієї з головних складових королівського етикету - заборони повертатися спиною до королівської персони після завершення аудієнції, передає ІТАР-ТАСС.

Як повідомив представник Букінгемського палацу, відтепер у Великій Британії скасовано традицію, згідно з якою дипломати, гості, слуги й піддані зобов`язані, віддаляючись після розмови з монархом, рухатися назад і продовжувати дивитися на вінценосця.

Єлизавета II була змушена відмовитися від цієї норми під сильним тиском своїх юристів. Вони попередили королеву, що якщо хтось впаде, рухаючись назад, їй загрожують судові позови.

Після тривалих коливань Єлизавета II зважила на поради тих, хто наполягав на необхідності цієї реформи на підставі чинних нині у Британії норм із захисту здоров`я й безпеки.

Щоправда, королева, яка прагне не допустити скорочення привілеїв і демонтажу традицій британської монархії, наполягла, аби дві особи - старший королівський стаєнний і церемоніймейстер дипломатичного корпусу - продовжували дотримуватися цієї норми етикету, і рухалися назад під час урочистих офіційних прийомів.