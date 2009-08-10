Цукор в Україні має коштувати не більше 4,3 грн. за кілограм

Реальна ціна цукру в Україні сьогодні становить не більше 4,3 грн. за кг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН сьогодні на прес-конференції.

За його словами, на сьогодні немає об`єктивних причин для зростання цін на цукор.

«Якихось об`єктивних причин зростання цін на цукор сьогодні немає», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

За його інформацією, запас цукру в Україні на сьогоднішній день становить 435 тис. тонн при середньомісячному споживанні 150-160 тис. тонн. Б.ДАНИЛИШИН зазначив, що уряд вже найближчим часом вживе ряд заходів, спрямованих на стабілізацію цінової ситуації на ринку цукру. Зокрема, найближчим часом на ринок буде спрямовано близько 50 тис. тонн цукру за ціною від 4 до 4,3 грн. за кілограм, залежно від витрат на доставку.

За словами Б.ДАНИЛИШИНА, зростання цін на цукор в Україні обумовлене діями ряду операторів ринку. «Закликаю населення не витрачати зайві гроші на купівлю цукру у спекулянтів», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Крім того, міністр повідомив, що вже найближчим часом стосовно недобросовісних учасників ринку цукру буде застосовано санкції, а також будуть обнародувані назви таких компаній.