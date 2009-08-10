Roshen розширив асортимент продукції

Кондитерська корпорація «Roshen», один з найбільших національних виробників кондитерських виробів, розширила асортимент продукції. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що корпорація вивела на ринок нові смаки – екстрачорний та екстрамолочний шоколад “Рошен” з цілими лісовими горіхами.

Довідка УНІАН. Кондитерська корпорація „Roshen” володіє Київською, Вінницькою, Кременчуцькою та Маріупольською кондфабриками в Україні, а також Ліпецкою кондфабрикою "Ліконф" у Росії та Клайпедською кондфабрикою «Klaipedos konditerija» в Литві. Асортимент продукції нараховує понад 200 видів цукерок, шоколаду, карамелі, печива, вафель, мармеладу та тортів. Загальний обсяг виробництва 350 тисяч тонн на рік.

За 2008 рік „Roshen" збільшила реалізацію власної продукції на 31% або на 201,145 млн. дол., порівняно з показником 2007 року, - до 850 млн. дол. Частка виробництва корпорації „Roshen” на українському ринку складає 25%.