На Волині пройде Турнір з ручного сінокосіння

13 серпня в Національному природному парку "Прип’ять-Стохід", що розташоване поблизу селища Любешів Волинської області, пройде перший в Україні Турнір з ручного сінокосіння низинних боліт.

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті турніру, захід триватиме під егідою Державної служби заповідної справи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та за підтримки Програми розвитку ООН в Україні.

Основна мета турніру - відновлення низинних боліт як ареалів мешкання рідкісних птахів, що занесені до Червоної книги України: чорного лелеки та прудкої очеретянки, яка, крім того, знаходиться під міжнародною охороною. Саме традиційний ручний спосіб косарництва не порушує природних умов існування флори та фауни та є екологічно-безпечним механізмом відновлення боліт, що заростають різнотрав`ям та стають непридатними для гніздування птахів.

Турнір із сінокосіння проводитиметься у двох форматах - командні змагання та індивідуальна першість серед кращих учасників команд.