У Києві затримали хакерів, які розповсюджували комп’ютерні віруси

Реалізаторів електронних програм, призначених для несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем та комп’ютерних мереж, затримали співробітники СБУ в Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, двоє мешканців Київської області (20 та 23 років) збували понад 8,5 тис. різновидів «системних хробаків», «троянських програм» та вірусів. Комплекти шкідливих електронних програм були систематизовані за темами, наприклад, для злому паролів, розсилки повідомлень з чужого комп’ютера.

Правопорушників затримали «на гарячому».

За висновками спеціалістів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, за допомогою програм з вилучених дисків можна зруйнувати не тільки паролі віртуальних гаманців користувачів мережі інтернет, а й навіть складні системи захисту інформації - бази даних державних органів, бухгалтерські програми банків, тощо.

Слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області щодо затриманих порушили кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361-1 КК України (розповсюдження та збут шкідливих програмних та технічних засобів для несанкціонованого втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж або мереж зв’язку).

Проводять слідство. За рішенням суду до затриманих обрано запобіжний захід – підписка про невиїзд.