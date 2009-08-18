В Україні на 10 робочих місць претендує 86 осіб. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

З початку року кількість незайнятих українців, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості, зменшилася на 33% - до 622,1 тис. осіб (на 1 січня 2009 року – 930 тис. осіб).

На 1 серпня потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних посад складала 72,3 тис. осіб (на 1 січня 2009 року – 86,5 тис. осіб).