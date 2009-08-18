Сьгодні на Хрещатику відбудеться репетиція військового параду

Сьогодні на Хрещатику відбудеться репетиція параду військ з нагоди 18-ї річниці незалежності України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, захід розпочнеться о 20.00.

Під час репетиції у пішому строю головною вулицею Києві пройдуть майже 3 тисячі 400 військовослужбовців, які представляють Збройні сили та інші силові структури України.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня о 10-й годині у місті Києві відбудеться парад військ з нагоди 18-ї річниці незалежності України.