КМДА планує ліквідувати стихійну торгівлю на Хрещатику

Київський міський голова, голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження «Про заходи щодо покращення благоустрою центральної частини міста Києва».

Документом затверджено план заходів благоустрою вулиці Хрещатик від Бессарабської площі до Володимирського узвозу вздовж непарної сторони пішохідної частини, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Розпорядженням заплановано перевірити законність встановлення тимчасових споруд, рекламних засобів, інших МАФів і, враховуючи результати перевірок, здійснити їх демонтаж. Планується також вжити заходів для усунення стихійної торгівлі на центральній вулиці столиці. Як зазначено у розпорядженні, профільним службам доручили перевірити стан встановлених лавок для відпочинку та смітників, освітлювальних приладів і святкового освітлення, а у випадку необхідності доручено провести відновлювальні роботи.

Крім того, КП «Київтранспарксервіс» доручили встановити стовпчики обмеження руху транспорту на верхньому рівні непарної сторони пішохідної частини вулиці Хрещатик для безпечного проходу пішоходів, а КО «Київзеленбуд» – висадити квіткові композиції у Пасажі. Планується також забезпечити щоденне інспектування території, яке здійснюватиметься силами Печерського району та ГУ контролю за благоустроєм КМДА.

Згідно з розпорядженням, КО «Київзеленбуд» здійснюватиме заходи щодо створення і облаштування Алеї зірок та Площі зірок у межах непарної сторони пішохідної частини Хрещатика. Фінансуватимуться такі заходи за рахунок інвестиційних коштів.