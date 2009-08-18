У Чикаго економлять на громадських службах

10:44, 18 серпня 2009
Права споживачів
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Через дефіцит бюджету

В американському місті Чикаго на день припинили роботу деякі громадські служби, щоб зекономити кошти через дефіцит бюджету в 300 млн. доларів.

Міські служби, які не є життєво важливими, такі як, наприклад, оздоровчі центри, бібліотеки, служби з прибирання сміття, закрили у понеділок. Це був перший з трьох запланованих днів з обмеженим комунальним обслуговуванням.

Працівникам цих служб надали відпустку за свій рахунок. Міська влада сподіваються, що цей захід дозволить заощадити 8,3 млн. доларів.

У своїй заяві минулого тижня мер Чикаго Річард ДЕЙЛІ подякував державним службовцям за їхню "жертву".

"Кожен заощаджений долар допоможе зберегти робочі місця і - в довготривалій перспективі – зберегти рівень обслуговування жителів", - сказав він.

"Цей план, за яким велика частина держслужбовців йде на скорочення зарплати, є частиною вирішення проблеми бюджетної кризи", - додав мер.

Заплановані ще два дні з обмеженою роботою громадських служб: 27 листопада після Дня подяки і 24 грудня – переддень Різдва.

Всі ці заходи дозволять властям заощадити, як очікують, 34 млн. доларів. Проте, як заявили в канцелярії мера Чикаго, незважаючи на всі зусилля зі зниження витрат, дефіцит міської скарбниці за цей рік складе близько 300 млн. доларів.

Аналогічні заходи приймають у деяких інших американських містах і штатах.

У Каліфорнії, де дефіцит бюджету складає приблизно 24,3 млрд доларів, держустанови працюють кожного місяця на три дні менше.

У штаті Мічиган прийняли рішення про те, що всі службовці державних установ повинні до кінця вересня взяти шість днів неоплачуваної відпустки. Це дозволить заощадити близько 22 млн. доларів.

ВВС

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