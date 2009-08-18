У Росії ліки почнуть продавати в супермаркетах

Мінпромторг РФ пропонує дозволити продаж ліків, що не вимагають рецепту, в неспеціалізованих магазинах, і вже направив до уряду відповідні доповнення до проекту закону "Про обіг лікарських засобів". Таким чином, відомство планує збільшити доступність препаратів для населення. Мінздравсоцрозвитку, у свою чергу, вважає, що реалізація ліків поза аптеками може бути небезпечною.

У Європі в торгових мережах продають тільки вітаміни та продукти для схуднення, тобто комерційні товари. Світовий досвід може успішно прижитися в Росії, вважає генеральний директор компанії "Магніт" Сергій ГАЛИЦЬКИЙ.

Проте, директор з маркетингу компанії "Лента" Андрій СОРОКІН вважає, що нововведення призведе до того, що ринок заполонить контрафактна продукція. "Оскільки мережі не мають достатньо механізмів для специфічного контролю якості лікарських препаратів", - пояснює він.

Цієї позиції дотримуються і аптеки. "Якісну фармацевтичну допомогу повинні здійснювати аптечні установи. Тільки фахівці можуть професійно проконсультувати покупця, забезпечити контроль якості і належне зберігання лікарських засобів. Тому така ініціатива здається нам передчасною і небезпечною для здоров`я російських громадян", - стверджує директор з корпоративних комунікацій і зв`язків з громадськістю "Аптечної мережі 36,6" Ірина ЛАВРОВА.

За словами голови ради директорів групи компаній "Вікторія" Миколи ВЛАСЕНКА, розширення каналів продажів фармпрепаратов збільшить рівень конкуренції на цьому ринку. "Відповідно, ціни знижуватимуться", - вважає він.

“Діло”