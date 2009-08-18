«Живчик» - партнер соціальної акції «Еко-маркет - школам»

ТМ «Живчик» підтримала соціальну програму «Еко-маркета», яка покликана допомогти школам Києва та Київської області в оснащенні комп`ютерних класів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Восени 2009 року школи Києва та Київської області отримають чудові подарунки: комп`ютерні класи, мультимедійні робочі місця, обладнання для актових залів, спортивний інвентар. Це стане можливим завдяки соціальній програмі «Еко-маркет - школам», одним із партнерів якої виступає ТМ «Живчик». Програма діє з 1 серпня по 30 вересня. Обирати школи, котрі отримають призи, будуть самі покупці шляхом голосування. Для того, щоб взяти участь у голосуванні, необхідно здійснити покупку в «Еко-маркеті» на суму від 1 грн. Сума покупки буде дорівнювати кількості балів. А от купівля «Живчика» дасть більше балів, оскільки ТМ «Живчик» безпосередньо підтримує цю акцію в якості акційного напою.

«Ми охоче відгукнулись на шляхетну пропозицію підтримати київські школи, адже основними споживачами «Живчика» є діти, і ми завжди намагаємося дати їм найкраще», - зазначив заступник директора з продажів та маркетингу, начальник відділу маркетингу ринку напоїв ЗАТ «Оболонь» Павло ШЕВЧУК.

Проміжне підведення підсумків проходить кожного тижня, і його результати можна буде побачити на дисплеях в магазинах або на сайті «Еко-маркету».

Довідка УНІАН. «Живчик» - соковмісний безалкогольний напій, який завдяки вмісту корисних і натуральних компонентів сприяє зміцненню захисних сил організму та має радіопротекторні властивості.

Асортимент продукції ТМ «Живчик» представлена класичним напоєм «Живчик», а також «Живчик Лимон», «Живчик Груша» та «Живчик Унік». «Живчик» виробляється підприємствами ЗАТ «Оболонь».