Волонтери помиють Потьомкінські сходи в Одесі

В Одесі українські та німецькі волонтери почали мити потьомкінські сходи, які сполучають центр міста з гаванню і Морським вокзалом. Про це повідомляє агентство ИТАР-ТАРС.

Волонтери, до яких входять співробітники німецької компанії з виробництва чистячих засобів, хочуть відмити всі 192 сходинки. Завершити очищення пам`ятки архітектури планують до 2 вересня, коли одесити святкуватимуть 215-ліття міста.

За інформацією видання, спочатку планують відмити праву, а потім ліву сторону сходів. У проміжку між двома етапами прибирання жителі міста зможуть побачити різницю між чистими та брудними сходами. Під час прибирання зніматимуть документальний фільм.

Прес-аташе проекту Ольга ХИЛЬ сказала кореспондентові ІТАР-ТАРС, що до участі в прибиранні запрошують усіх охочих.

Волонтерський рух, що займається миттям пам`яток архітектури, існує вже 25 років. За цей час учасники руху встигли відмити, зокрема, Бранденбурські ворота в Берліні, пам’ятник Христа в Ріо-де-Жанейро, колонаду площі Святого Петра в Римі, Колоси Мемнона в Луксорі і голови президентів на горі Рашмор у США.

Lenta.ru