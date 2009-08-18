Німецький суд відхилив скаргу відпочивальника

Земельний суд Ганновера відхилив позов одного з відпочивальників до компанії-туроператора, в якому він вимагав відшкодувати йому витрати на відпустку, оскільки на Сейшельських островах, де він відпочивав, були дуже великі хвилі, повідомляє Spiegel.

Ні купатися, ні пірнати з маскою було неможливо, тому турист, який вивіз на Сейшели всю сім`ю і заплатив 27 тисяч євро за два тижні, зажадав від туроператора відшкодувати йому 25% вартості путівки.

Суд, проте, вважає, що великі хвилі є природними ризиками і відпочивальники повинні змиритися з цим. Після вивчення проспектів туроператора судді вирішили, що говорити про зловживання довірою під час продажу путівки не можна.

"Жоден розумний відпочивальник не може очікувати, що туроператор, описуючи кліматичні умови в своєму рекламному проспекті, автоматично виключає ризики, пов`язані з природними явищами та їх наслідками", - йдеться в рішенні ганноверського суду.

Lenta.ru