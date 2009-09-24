Понад 90% житлових будинків Києва готові до опалювального сезону

У Києві станом на 15 вересня комплексна підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період з видачею паспортів готовності становить 91,6%.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію районних державних адміністрацій у м. Києві.

За їх даними, наразі 99,5% систем центрального опалення будинків заповнено, що свідчить про їх готовність до подачі теплоносія.

Наразі всі житлові будинки столиці обстежено та складено відповідні акти готовності об’єктів теплового господарства до роботи в опалювальний період.