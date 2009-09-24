У Сумській області виробництво м'яса знизилося на 11,3%
09:30, 24 вересня 2009Права споживачів
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У Сумській області за січень-серпень 2009 року господарства всіх категорій знизили виробництво м`яса на 11,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року.
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Сумській області.
Згідно з повідомленням, за звітний період виробництво яєць в області знизилося на 6,2% в порівнянні з січнем-серпнем 2008 року, а виробництво молока збільшилося на 1,3%.
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