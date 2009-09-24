У Сумській області виробництво м'яса знизилося на 11,3%

У Сумській області за січень-серпень 2009 року господарства всіх категорій знизили виробництво м`яса на 11,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Сумській області.

Згідно з повідомленням, за звітний період виробництво яєць в області знизилося на 6,2% в порівнянні з січнем-серпнем 2008 року, а виробництво молока збільшилося на 1,3%.