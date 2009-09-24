Львівська міліція посилює патрулювання вулиць і громадських місць

На Львівщині, з метою запобігання росту злочинності, посилено патрулювання вулиць та інших громадських місць у населених пунктах. Також посилено контроль і у місцях концентрації неповнолітніх - біля шкіл, парків відпочинку та на дискотеках.

Про це повідомили УНІАН у ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області.

У рамках відпрацювання профілактичних заходів, правоохоронці проведуть аналіз стану вуличної злочинності та визначать найбільш проблемні населені пункти Львівщини.

«Під час другого етапу міліціонери посилено патрулюватимуть вулиці населених пунктів впродовж доби. До роботи під час відпрацювання залучено максимальну кількість працівників міліції, а також військовослужбовців внутрішніх військ», - зазначають у повідомленні.