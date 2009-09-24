Домашнє м'ясо і сало поза законом з 1 січня

З 1 січня 2010 року українці можуть залишитися без домашнього молока, сиру, масла, парного м`яса і сала. Все тому, що набувають чинності зміни до закону «Про безпеку і якість харчових продуктів», прийняті у зв`язку зі вступом України до СОТ.

У Європі тварин забивають тільки на спецбійнях, а молоко виробляють на молокозаводах. У нас же, за даними Держкомстату, на приватних подвір’ях виробляється 49% м`яса і майже 80% молока (його здають на молокозаводи, але близько чверті потрапляє на базар). Крім того, селяни продають на ринках сир, сметану, масло. Проте, все це, за правилами СОТ, продавати приватникам заборонять (мовляв, в продуктах можуть бути хвороботворні бактерії).

На вимогу СОТ, Україна з 1 січня зобов`язалася закрити свої продуктові ринки для дрібних торговців м`ясом тварин і молокопродуктами.

Голова Держкомпідприємництва Олександра КУЖЕЛЬ впевнена, що заборона продавати на ринках таку продукцію призведе до масового знищення корів і свиней на сільських подвір’ях, дефіциту молока і молокопродуктів, а також м`яса тварин.

«Нішу, напевне, заповнить низькоякісний, зате, забитий «за правилами» м`ясний імпорт. Селяни залишаться без доходів, або розцвіте підпільна торгівля м`ясом і молоком, - говорить вона. - Тому ми внесли законопроект про відтермінування заборони на 5 років. А через п`ять років на селі будуть створені кооперативи для забою і оброблення м`яса (зараз цим займаються в основному приватники, які скуповують худобу і свиней в живій вазі), будуть закуплені пересувні міні-молокозаводи».

Селяни роздумують, що принесе їм нововведення. «Я здаю живих свиней приватному перекупникові, він їх потім ріже, обробляє, а його дружина продає на базарі, — говорить мешканка села Яблунівка (Київська область) Валентина ЯКУБЕНКО. — Якщо доведеться возити на бійню, то, думаю, мені він заплатить дешевше».

Начальник аналітичного відділу консалтингової компанії «ААА» Марина КОЛЕСНИК прогнозує, що нові стандарти запрацюють не скоро.

«Закон був прийнятий ще у вересні 2005 року. У нас було 4 року, щоб побудувати бійні, на яких хвору худобину виявили б і не пустили на прилавок, як це буває зараз, коли м`ясо за хабар ветлікарові продають на ринку. Також треба було купити доїльні апарати, щоб руки доярки не контактували з вим`ям. Я впевнена, що і після відтермінування нічого не робитиметься. А закон хороший, він захищає споживачів», - сказала вона.

«Сегодня»