«Візз Ейр Україна» відкрила новий рейс

Авіакомпанія «Візз Ейр Україна» відкрила пасажирський міжнародний авіарейс за маршрутом Київ - Меммінген (Німеччина). Про це УНІАН повідомила прес-служба авіакомпанії.

Виліт з аеропорту «Бориспіль» (Київська обл.) о 17.50, зворотний виліт о 19.50 (за місцевим часом). Періодичність польотів на маршруті становить 3 рейси в тиждень - вівторок, четвер і субота. Мінімальна ціна на квиток - 278 грн. (в один бік, з урахуванням усіх податків і зборів під час оплати банківським переказом).

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (low-cost) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту України. Входить до групи компаній Wizz Air. Авіакомпанія розпочала внутрішні авіаперевезення в липні 2008 р. «Візз Ейр Україна» зареєстрована в Україні, її засновником є компанія з українським капіталом. Авіапарк компанії складається з двох літаків Airbus А320.