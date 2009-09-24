Німецька мережа Real відкриє в Україні свій перший гіпермаркет

ТОВ "Real гіпермаркет Україна" (м. Київ), що входить в Metro Group AG (Німеччина), 16 жовтня відкриє в Одесі в ТРЦ «Riviera Shopping City» свій перший в Україні гіпермаркет.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, загальна площа гіпермаркету складає 12,5 тис. кв. м, торгова площа - 8,5 тис. кв. м, а його асортимент – 30 тис. найменувань товарів продовольчої і непродовольчої групи. 75-80% асортименту поставлятиметься українськими компаніями.

Як повідомляв УНІАН, в липні ТОВ "Real гіпермаркет Україна" (м. Київ), що входить в Metro Group AG (Німеччина), заявляло про перенесення відкриття гіпермаркету, запланованого на 20 серпня, до введення в експлуатацію торгового центру Riviera, в якому буде розташований гіпермаркет.

Довідка УНІАН. ТОВ «Real гіпермаркет Україна» є дочірньою компанією real, - International Holding GMBH, що входить до складу МETRO Group.

Компанія real, - створена в 1992 році в Німеччині. Сьогодні 439 магазинів компанії працюють в Німеччині, Польщі, Туреччині, Росії і Румунії.

METRO Group - одна з найбільших торгових компаній світу, об`єднує декілька торгових підрозділів: METRO/Makro Cash & Carry, гіпемаркети Real, Media Markt, Saturn і універмаги Galeria Kaufhof. Група оперує 2,2 тис. магазинами в 32 країнах.

У 2008 р. продажі групи досягли 68 млрд. євро.