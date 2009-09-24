Заборгованість із зарплати в Миколаєві перевищила 15 млн. грн.

Станом на 23 вересня, заборгованість із зарплати в Миколаєві складає 15 млн. 339 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів міський голова Миколаєва Володимир ЧАЙКА.

За його словами, ще станом на 1 серпня борг міських підприємств перед своїми працівникам складав 1 млн. 860 тис. грн.

Найбільші заборгованості, за словами В.ЧАЙКИ, зберігаються на 4 підприємствах, причому, суми боргу не зменшуються, а навпаки, ростуть.

Як відзначив В.ЧАЙКА, щодо комунальних підприємств міська влада розглядає можливість розірвання контракту з керівниками, які не виконують своїх зобов`язань перед підлеглими.