Завтра у Києві пройде акція "Вдягни зелене"

Акція «Вдягни зелене» пройде о 13:00 25 вересня на Контрактовій площі біля пам`ятника гетьману Сагайдачному. Так символічно учасники заходу виявлятимуть свою позицію щодо захисту навколишнього середовища.

Такі флеш-моби в один і той самий момент організують одразу в кількох містах України. Таким чином учасники акції мають нагоду долучитися до відзначення Тижня клімату в Україні. Триває він з 18-го по 26-те вересня.

"Київ 98 FM"