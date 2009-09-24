АМК порушить десятки справ щодо неправдивої реклами

Антимонопольний комітет України до кінця року порушить десятки справ з приводу неправдивої реклами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконувач обов`язків голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО сьогодні під час прес-конференції.

Він наголосив, що Антимонопольний комітет суворо застосовуватиме закон щодо неправдивої реклами. “Це пріоритетна сфера діяльності роботи АМК. До кінця року ви почуєте про десятки справ”, - сказав О.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Він також повідомив, що АМК, перш за все, займатиметься пошуком неправдивої реклами в таких сферах як фармацевтика, послуги охорони здоров`я, продукти харчування, реклама банківських фінансових послуг.

О.МЕЛЬНИЧЕНКО звернувся за допомогою до ЗМІ і звичайних людей, яким не байдужа ситуація в країні. “Я дуже сподіваюся на те, що ЗМІ дадуть нам дані про те, де, на їхній погляд, такі порушення є. Я дуже на це розраховую”, - сказав О.МЕЛЬНИЧЕНКО.

За даними АМК, з початку цього року відомство припинило 36 порушень у вигляді розповсюдження інформації, яка вводить в оману споживача. Зараз на розгляді в органах комітету перебуває понад 50 справ щодо розповсюдження неправдивої інформації.

Довідка УНІАН. У грудні 2008 року Верховна Рада прийняла закон “Про внесення змін до Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”. Закон врегулював процесуальні аспекти діяльності антимонопольних органів, встановив механізми для боротьби АМК з недобросовісною інформацією, зокрема, рекламою. Закон передбачає встановлення відповідальності суб`єктів господарювання – фізичних осіб за недобросовісну конкуренцію. Органи АМК мають право застосовувати до такої категорії порушників штраф до 5% їх річної виручки, як і в випадку із залученням юридичних осіб.