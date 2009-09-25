Уряд хоче підвищити мінімальні ціни на деякі види алкогольних напоїв
Зокрема, горілку та коньяк
Уряд має намір підвищити мінімальні ціни на деякі види алкогольних напоїв, зокрема, на горілку та коньяк.
Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економіки України.
Співбесідник агентства сказав, що відповідний проект постанови було схвалено на засіданні Кабінету міністрів 23 вересня, проте, до набуття чинності документ має пройти узгодження у ряді міністерств.
«Документ вимагає певного узгодження. Поки що зарано називати конкретні розміри збільшення ціни, оскільки вони уточнюватимуться», - сказало джерело.
Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України ввів з 15 листопада 2008 р. мінімальні роздрібні і оптово-відпускні ціни на алкоголь українського виробництва.
Зокрема, мінімальна гуртово-відпускна ціна на горілку і лікеро-горілчані вироби становить 58,33 грн. за 1 літр 100% спирту, роздрібна – 70 грн. за 1 літр 100% спирту. Мінімальна гуртово-відпускна ціна на коньяк 3 зірки становить 104,17 грн. за 1 літр 100% спирту, роздрібна – 125 грн., на коньяк 4 зірки – мінімальна гуртово-відпускна – 116,67 грн., роздрібна – 140 грн., коньяк 5 зірок – гуртово-відпускна – 133,33 грн., роздрібна – 160 грн.
На інші спиртні дистиляти та спиртні напої – мінімальна гуртово-відпускна ціна складає 104,17 грн. за 1 літр 100% спирту, роздрібна – 125 грн.