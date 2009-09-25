У Чернівцях планують запровадити комендантську годину

Депутати Чернівецької міської ради на своєму засіданні вирішили підготувати регуляторний акт про обмеження у Чернівцях перебування дітей у вечірній час у громадських місцях.

Як передає кореспондент УНІАН, чернівецькі депутати пропонують взагалі заборонити дітям віком до 14 років з’являтися у закладах дозвілля, громадського харчування, комп’ютерних клубах, на вулицях після 22.00, а підліткам віком 14-16 років – після 23.00 без супроводу батьків.

Контролювати дотримання цих обмежень пропонується Управлінню МВС області, службі у справах дітей та міському центру соціальних служб для молоді шляхом проведення систематичних перевірок.

Після прийняття такого рішення правоохоронці зможуть затримати на вулиці підлітка, доставити його додому та скласти протокол про адміністративне правопорушення на батьків. Депутати розраховують, що ці обмеження у Чернівцях почнуть діяти вже до кінця цього року.