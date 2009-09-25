МАУ почала виконувати прямі рейси за маршрутом Київ – Абу-Дабі – Київ

25 вересня авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) виконує перший прямий регулярний рейс Київ - Абу-Дабі (ОАЕ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі МАУ, рейси виконуватимуть двічі на тиждень - щопонеділка і щоп`ятниці, а з 29 листопада – тричі на тиждень, щопонеділка, щосереди і щоп`ятниці.

Рейси виконуватимуть на літаках «Боїнг 737» з двокласним компонуванням салону: бізнес й економічний класи. Тривалість польоту – п`ять з половиною годин.

Рейс МАУ Київ - Абу-Дабі – перший прямий рейс з України до столиці Об`єднаних Арабських Еміратів. Рейси виконують у партнерстві з компанією Etihad Airways, з якою авіакомпанія МАУ уклала угоду про спільну експлуатацію повітряної лінії. Враховуючи, що МАУ забезпечує також регулярне повітряне сполучення між Києвом і Дубаї (ОАЕ), у пасажирів авіакомпанії з`явилася можливість здійснювати польоти з України до ОАЕ і назад 6 разів на тиждень.

«Відкриваючи новий рейс Київ - Абу-Дабі, наша авіакомпанія продовжує розширювати маршрутну мережу в східному напрямку», - сказав президент авіакомпанії МАУ Юрій МИРОШНИКОВ.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» - лідер ринку міжнародних авіаперевезень України. Заснована в 1992 р., авіакомпанія МАУ стала одним з перших українських авіаперевізників із залученням іноземного капіталу.

Флот МАУ налічує 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800».

Авіакомпанія виконує власні регулярні рейси до Лондона, Парижа, Амстердама, Брюсселя, Берліна, Франкфурта, Відня, Цюріха, Риму, Мілана, Мадрида, Барселони, Лісабона, Хельсінкі, Дубаї, Кувейт, Абу-Дабі, Тбілісі, Монастіра, Ніцци, Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Харкова, Луганська, Ужгорода, Дніпропетровська, Одеси і Сімферополя.