Depot Development Group планує відкрити ТРЦ у Чернівцях

Компанія DEPOT Development Group, що входить до групи компаній «ФОКСТРОТ», в листопаді планує відкрити ТРЦ «Depot Center» у Чернівцях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора з комерційних питань DEPOT Development Group Володимир НИКИТЕНКО під час четвертого щорічного форуму «Мережевий рітейл України: SWOT-аналіз».

За його словами, торгово-розважальний центр розташований на вул. Головна, 265 на земельній ділянці площею 1,6 га. Загальна площа трирівневого ТРЦ складе 20 тис. кв.м, орендна площа – 15,9 тис. кв.м. Якірними орендарями ТРЦ стане продовольчий супермаркет «Cільпо» і супермаркет побутової техніки та електроніки «Фокстрот. Техніка для дому». У комплексі передбачений паркінг на 200 місць. У ТРЦ також розмістять сімейний розважальний центр, ресторани української, російської, японської кухні і боулінг-центр на 18 доріжок.

В.НИКИТЕНКО відзначив, що на стадії проектування знаходиться п`ять об`єктів в Ялті, Кривому Розі, Донецьку, Макіївці.