В Івано-Франківську розпочали «Парад вареників»

Сьогодні Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу з нагоди 45-річчя свого заснування проводить перший Всеукраїнський студентський фестиваль кулінарного мистецтва «Парад вареників».

Про це УНІАН повідомили у дирекції коледжу.

Конкурс «Парад вареників» складається з двох етапів: презентація технології приготування вареників і домашнє завдання – відеоролик (художній твір), пов’язаний з варениками.

У «Параді вареників» беруть участь команди з Львівського кооперативного коледжу економіки і права, Коломийського індустріально-педагогічного технікуму, Коледжу технології та бізнесу Волинського національного університету імені Лесі Українки, Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, Ужгородського та Чернівецького комерційних технікумів, а також представники Миколаївського державного коледжу економіки та харчової промисловості і Тернопільського кооперативного торговельного коледжу.

Смакові якості і товарний вигляд вареників з найрізноманітнішими начинками оцінює професійне журі та незалежне журі з представників команд-учасниць.

Родзинкою конкурсу є те, що кожен регіон приготує свої особливі вареники.