Українцям збільшили термін перебування в Білорусі без реєстрації

Кабінет міністрів затвердив угоду про безвізовий режим з Білоруссю, підписану 12 червня.

Як повідомив заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ, дана угода вводить чіткий перелік документів, за якими громадяни обох країн можуть перетинати кордон, а також дозволяє громадянам України знаходитися на території Білорусі без реєстрації протягом 30 днів.

К.ЄЛІСЄЄВ нагадав, що раніше українці могли знаходитися на території Білорусі без реєстрації протягом трьох днів.

"Таким чином ми усунули невдалу норму", - уточнив він.

ТСН