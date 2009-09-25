Споживчі настрої українців у серпні поліпшилися

Споживчі настрої українців в серпні цього року поліпшилися.

Про це повідомив у коментарі УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛИНОВ.

На його думку, це поліпшення пов`язане переважно з гарним урожаєм. Основний внесок в поліпшення Індексу споживчих настроїв (ІСН) вніс Індекс поточного становища (ІПС), який відображає оцінку українцями свого добробуту. ІПС підскочив на 11,5 пункту (місяць до місяця) - до позначки в 54,1 пункту, пояснив економіст.

Водночас, сказав О.БЛИНОВ, Індекс економічних очікувань (ІЕО) зріс на скромні 2,4 пункта (м/м), досягнувши позначки в 69,4 пункта.

Він повідомив, що на українському споживчому ринку продовжує переважати сильний песимізм: індекси розраховуються в діапазоні від 0 до 200, де 0 означає абсолютний песимізм, а 200 - абсолютний оптимізм.

За словами економіста, очікування щодо цін і зайнятості продовжують залишатися глибоко песимістичними. Так, 19 з 20 українців чекають, що зростання цін в найближчі 12 місяців прискориться, а 15 з 20 очікують, що безробіття буде зростати в річній перспективі, сказав О.БЛИНОВ.

Нагадаємо, згідно зі спільнім дослідженням компанії GFK Ukraine і Міжнародного центру перспективних досліджень, Індекс споживчих настроїв в Україні зріс в серпні 2009 року на 6 пунктів - до 63,2 пункта (місяць до місяця).