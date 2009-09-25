Мережа «FoxMart» відкриє гіпермаркет у Сімферополі

Мережа «FoxMart» групи компаній «Фокстрот» 1 жовтня відкриє гіпермаркет у Сімферополі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі групи компаній «Фокстрот».

За повідомленням, гіпермаркет розташується на першому поверсі ТЦ «Сіті» на вул. Героїв Сталінграду, 8/3. Торгова площа об`єкту складає 1,5 тис. кв.м. У торговому центрі передбачена парковка на 500 місць.

У компанії відзначили, що особливостями нового магазину є відділи «Game zone» (ігрові зони), в яких покупці зможуть перевірити якість звуку і зображення, а також протестувати відеоігри. Для перевірки акустики і можливостей домашніх кінотеатрів у відділі аудіо- і відеотехніки встановлені Hi-Fi-«острівки».

Довідка УНІАН. Мережа гіпермаркетів «FoxMart» групи компаній «Фокстрот» почала діяльність в 2005 році і сьогодні налічує 33 об`єкти в Україні і 2 – в Молдові.