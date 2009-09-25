Депутати пропонують повністю заборонити рекламу сигарет

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №5164 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів)».

Як повідомили УНІАН в Коаліції громадських організацій та ініціатив «За вільну від тютюнового диму Україну», проект, який передбачає повну заборону реклами, стимулювання продажу та спонсорства тютюнових виробів, подали15 депутатів від різних фракцій (ПР, НУНС, БЮТ, та КПУ).

Законопроект є продовженням виконання Україною зобов’язань відповідно до Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я з боротьби проти тютюну, яку Україна ратифікувала 2006 року. Зокрема, відповідно на положень статті 13 Конвенції, протягом 5 років має набути чинності повна заборона на рекламу, стимулювання продажу й спонсорство тютюнових виробів.

Законопроектом пропонується заборонити рекламу тютюнових виробів в мережі інтернет, основними користувачами якої є молодь. Також він передбачає заборону будь-яких промо-акцій, проведення безоплатної роздачі, в тому числі для маркетингових досліджень та дегустації, а також обміну тютюнових виробів на інші товари, роботи і послуги.

У випадку прийняття законопроекту виробники тютюнової продукції не зможуть проводити різноманітні акції, лотереї, конкурси, події та виступати спонсорами заходів. Також мають зникнути всі смс-повідомлення, електронні розсилки, поштові листи, вкладки в пачки, які часто використовувалися в рекламних та акційних цілях виробниками. Заборонять зображення малюнків, які ідентифікуються чи асоціюються з тютюновим брендом, відтак тютюнові виробники не зможуть розміщувати рекламу, вказуючи на те, що на ній немає назви якоїсь конкретної торгової марки.

Іншим суттєвим пунктом, якиий містить проект, є заборона надання фінансової або іншої підтримки політичним партіям, спортсменам, спортивним командам, артистам та групам, а також навчальним закладам.

«Це положення є вкрай важливим, оскільки ми вже маємо досвід регулярного спонсорства молодіжних концертів тютюновими виробниками, - говорить координатор Коаліції громадських організацій «За вільну від тютюнового диму Україну» Наталя ТОРОПОВА. - Це ненормально, коли вхід на концерт коштує дві пачки сигарет зазначеного бренду, і навіть підліток, який не курить, змушений їх купувати».

Не менш важливою є заборона проведення інформаційних кампаній та заходів з метою профілактики куріння серед молоді за фінансової підтримки тютюнової індустрії, або пов’язаних з нею організацій, адже в світі не було зафіксовано жодного випадку, коли такі «антитютюнові рекламні кампанії» тютюнової індустрії реально знизили рівень куріння.

Законопроектом забороняється розміщення інформації про виробника тютюнових виробів та тютюнові вироби у місцях їх реалізації, у тому числі на елементах обладнання та оформлення місць торгівлі, за виключенням одного плаката розміром не більше 40 см на 30 см на одне місце торгівлі, в якому надається текстова інформація про наявні в продажу тютюнові вироби та ціни на них. Тобто, в Україні мають зникнути всі рекламні стенди, мультимедійні екрани, тощо, які сьогодні розташовані майже в усіх точках продажу тютюнових виробів.

Згідно з законопроектом №5164, штраф за порушення норм щодо реклами та спонсорства становить від 30 до 50 тисяч гривень за кожен факт реклами на окремому рекламному носії або кожний окремий захід з метою стимулювання продажу тютюнових виробів.

Якщо законопроект приймуть, він набуде чинності через три місяці з дня його опублікування.