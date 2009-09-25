НБУ вводить в обіг ювілейну монету "Володимир Івасюк"

Національний банк України, продовжуючи серію “Видатні особистості України”, з 29 вересня вводить в обіг ювілейну монету "Володимир Івасюк" номіналом 2 грн.

Як повідомляє прес-служба НБУ, монета присвячена Володимиру Івасюку – композиторові, поету, естрадному співакові, одному з основоположників вітчизняної поп-музики.

Володимир Івасюк впродовж 1980-90-х років став символом українського відродження, його твори здобули широке визнання не лише в Україні, а й за її межами.

Монету виготовили із нейзильберу, якість – спеціальний анциркулейтед, маса - 12,8 г, діаметр - 31 мм, тираж - 35 тис. штук. Гурт монети - рифлений.

На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України, під яким напис – НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК/ УКРАЇНИ (угорі), композицію – стилізована квітка червоної рути на тлі орнаментальної смуги (ліворуч), музичні електроінструменти (праворуч), унизу номінал та рік карбування монети – 2/ГРИВНІ/2009.

На реверсі монети зображено портрет Володимира Івасюка серед листя калини на тлі стилізованої грамплатівки та розміщено написи: півколом ВОЛОДИМИР ІВАСЮК, роки життя 1949 – 1979.

Автор ескізів і моделей - Володимир АТАМАНЧУК.