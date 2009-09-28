У Дніпропетровську встановлюють біг-борди зі списками боржників

У Дніпропетровську встановbkb вже 9 біг-бордів зі списками житлових будинків, мешканці яких мають великі борги за теплопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор комунального підприємства „Дніпропетровські міські теплові мережі” Микола ШИПКА.

За його словами, оприлюднення адрес боржників є одним із способів змусити мешканців міста платити за послуги теплопостачання.

«Доки боржники не погасять свої борги, тепло в їхні будинки не подамо”, - наголосив директор комунального підприємства. Найбільший борг за теплопостачання одного з будинків, адреса якого розміщена на біг-борді, становить майже 550 тис. грн.

Всього на інформаційні щити потрапили близько 300 будинків. На сьогодні дніпропетровці заборгували за теплопостачання понад 88 млн. грн.

Підприємство „Дніпропетровські міські теплові мережі” є великим боржником за використаний природний газ. НАК „Нафтогаз України” відмовляється укладати договір на поставку природного газу в новому опалювальному сезоні.

КП „Дніпропетровські міські теплові мережі” експлуатує 238 котелень, 159 розподільчих пунктів та 1246 кілометрів трубопроводів теплових мереж. Загалом у Дніпропетровську 582 котельні, 389 з них знаходяться у комунальній власності міста.