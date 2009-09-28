У Севастополі побудують українську школу-колегіум

У Севастополі до 1 вересня наступного року побудують школу-колегіум. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН у доповіді на Громадському форумі «Севастополь за Куніцина!», що відбувся вчора.

«До 1 вересня наступного року ми побудуємо школу, і це буде перша побудована в місті школа за 20 років», - сказав С.КУНІЦИН.

Як повідомляв УНІАН, у серпні цього року на традиційній зустрічі з батьківським активом шкіл С.КУНІЦИН заявляв, що в місті буде побудовано школу-колегіум. «Хто б що не говорив, які б ярлики не наклеював, мовляв, школа «українська», - вона буде побудована», - сказав він.

Водночас, голова міста тоді наголосив, що він «супротивник політизування навчального процесу: хтось на цьому набирає політичні очки, проводить якісь конференції, збори, опитування, а діти давно дали відповідь - результати севастопольських школярів саме з української, російської мов - одні з найкращих у країні».

На сьогодні в школах Севастополя навчальний процес на 97% здійснюється російською мовою.